VIDEO : रोहित के 'गुरुमंत्र' से ईशान कैसे हुआ फायदा? अब सबसे बड़ी पारी खेलकर कप्तान को बोला-थैंक्यू

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में ईशान किशन (Ishan kishan) का बल्ला खामोश रहा. वह रनों के लिए तरसते नजर आए. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पहले ही टी20 में 56 गेंद में 89 रन की आतिशी पारी खेली. यह टी20 में उनका बेस्ट स्कोर है. जो ईशान वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए संघर्ष कर रहे थे, आखिर कैसे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतक ठोक दिया. खुद ईशान ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया. उन्होंने अपने खेल में आए बदलाव का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को दिया.

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने कहा कि वेस्टइंडीज सीरीज में मैं स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा था. मुझे रोहित भाई ने नेट्स पर अपने खेल के इस पहलू पर काम करने के लिए कहा था. उन्होंने इसके लिए जरूरी टिप्स भी दिए थे. मैंने इस पर मेहनत की और श्रीलंका के खिलाफ मेरी 89 रन की पारी इसी का नतीजा है.

यह भी पढ़ें:IND v SL 2nd T20: एक जीत और…फिर लगातार दूसरी सीरीज टीम इंडिया की मुट्ठी में

IND vs SL, 2nd T20 Live Streaming: भारत v श्रीलंका दूसरे टी20 में कब और कहां होगी टक्कर, यहां देखें लाइव टेलीकास्ट

रोहित भाई की टिप्स ने मदद की: ईशान

ईशान ने कहा, ‘वेस्टइंडीज सीरीज से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. उस सीरीज में मैं सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था. रोहित भाई के टिप्स ने बहुत मदद की. मैं श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा था. सिर्फ गेंद को देखकर शॉट सेलेक्शन पर मेरा ध्यान था. पुल मेरा फेवरेट शॉट है और श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में मैं इसे खेलने के लिए गेंद का इंतजार कर रहा था. यहां अच्छा रहा कि बाउंड्री बड़ी थी. क्योंकि इससे मुझे स्ट्राइक रोटेट करने में काफी मदद मिली. मेरा प्लान गेंद को मिडविकेट की तरफ खेलने का था और यह मेरे हक में गया.’

Ishan talks us through the conversation that happened with @ImRo45 prior to last night’s explosive innings! 👇#OneFamily #MumbaiIndians #INDvSL @ishankishan51 pic.twitter.com/jzCXx1bTUk

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 25, 2022