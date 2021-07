IND VS SL: भारत-श्रीलंका सीरीज पर खतरा बढ़ा, श्रीलंकाई खिलाड़ी को हुआ कोरोना!

भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका (India vs Sri Lanka Series) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. सपोर्ट स्टाफ के दो सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब श्रीलंका का एक खिलाड़ी भी कोविड-19 पॉजीटिव (Sri Lankan player COVID positive) पाया गया है. बता दें कोरोना वायरस की वजह से भारत-श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल (India vs Sri Lanka Series New Schedule) बदलना पड़ा लेकिन अब मेजबान टीम के एक बल्लेबाज को कोरोना हो गया है. इस खबर के बाद भारत-श्रीलंका सीरीज पर खतरा और बढ़ गया है.न्यूजवायर की खबर के मुताबिक श्रीलंका के बल्लेबाज संदुन वीराक्कोडी को कोरोना हो गया है. बता दें संदुन वीराक्कोडी श्रीलंका के दांबुला में स्थित शिविर में अभ्यास कर रहे थे. इस अभ्यास शिविर में श्रीलंका की दूसरी टीम ठहरी हुई है. दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि इंग्लैंड से लौटने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों को शायद भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ना उतारा जाए. ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों का एक नया ग्रुप दांबुला में बनाया था. लेकिन अब दांबुला में ट्रेनिंग कर रहे संदुन वीराक्कोडी को कोरोना हो गया है, जिसके बाद अब श्रीलंका बोर्ड उस टीम को भी भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतार पाएगा.श्रीलंकाई खेमे में कोरोना के मामले में आने के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड से टीम का होटल बदलने की मांग की थी. श्रीलंका बोर्ड ने बीसीसीआई की मांग मानते हुए अपने खिलाड़ियों को होटल समुद्रा से ग्रैंड सिनामन होटल शिफ्ट कर दिया है. बता दें भारतीय खिलाड़ी भी होटल समुद्रा में ही ठहरे हुए हैं. अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बीसीसीआई ने होटल बदलने की मांग की थी. बता दें अगर ये दौरा रद्द हो गई तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 90 करोड़ का नुकसान होगा.भारत और श्रीलंका सीरीज का नया कार्यक्रम (India vs Sri Lanka Series New Schedule) घोषित हो गया है. वनडे सीरीज का पहला मैच 18 जुलाई को होगा. दूसरा मुकाबला 20 और तीसरा मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. टी20 सीरीज का पहला मैच 25, दूसरा मैच 27 और तीसरा मुकाबला 29 जुलाई से खेला जाएगा.