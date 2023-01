VIDEO: शिवम मावी मुंबई में कर रहे थे विकेटों की बरसात, और घर पर चल रही थी...

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला तीन जनवरी को मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को दो रनों से जीत मिली. मैच के दौरान नॉएडा के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज शिवम मावी (Shivam Mavi) ने जिस तरह का प्रदर्शन किया. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई उनका फैन हो गया. युवा तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए महज 22 रन खर्च कर सर्वाधिक चार सफलता की. मावी के शिकार पथुम निसंका, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा बने.

मावी के हर विकेट पर घर में बजती रही तालियां:

वानखेड़े स्टेडियम में एक ओर जहां मावी लगातार अपनी कहर बरपाती गेंदबाजी से भारतीय टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे. वहीं दूसरी ओर उनके घर पर माता-पिता और भाई बहन उनके हर विकेट पर तालियों के साथ इस पल को यादगार बना रहे थे. सोशल मीडिया पर मावी के घर का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके घर का प्रत्येक सदस्य टीवी स्क्रीन के सामने चिपका हुआ नजर आ रहा है. इस बीच उनके हर एक विकेट पर घर वाले तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं.

Pride of Gautam Buddh Nagar.

The reaction and happiness of Shivam Mavi's family when Shivam performed well on his debut match for India.

