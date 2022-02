IND vs SL 1st T20: वनडे के बाद दीपक हुडा का टी20 डेब्यू, जानिए टीम इंडिया की प्लेइंग-XI

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर श्रीलंका के खिलाफ उसी प्रदर्शन को दोहराने पर है. दोनों देशों के बीच लखनऊ में पहला टी20 खेला जा रहा है. विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, चोटिल होने के कारण सूर्यकुमार यादव और दीपक चाहर भी सीरीज से बाहर हो गए हैं. केएल राहुल भी टीम में नहीं है. ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 बदली-बदली नजर आई.

वनडे के बाद दीपक हुडा ने टी20 डेब्यू किया. उन्हें कप्तान रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप सौंपी. दीपक ने इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने सीरीज में 2 मैच खेले थे. इसमें उन्होंने 29 और नाबाद 26 रन बनाए थे. इसके अलावा 1 विकेट भी लिया था. दीपक घरेलू सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज थे. उन्होंने 6 पारियों में 75.50 के औसत और 168 के स्ट्राइक रेट से 294 रन ठोके थे. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक जड़े थे.

टॉस के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ”हम भी लक्ष्य का पीछा करना चाह रहे थे. क्योंकि हम इन दिनों भारत की पिचों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं. तीन-चार साल पहले जब हम यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे, तब पिच काफी अच्छी खेली थी. हम अपनी कमियों को दूर करना चाह रहे हैं. लेकिन यह नई चुनौती होगी. बहुत सारे नए चेहरे इस मैच में नजर आएंगे. हमने पिछले मैच से 6 बदलाव किए हैं. सैमसन, बुमराह, भुवी, चहल, जडेजा और हुड्डा प्लेइंग-11 में हैं. ऋतुराज को शुरू में खेलना था, लेकिन उनकी कलाई में कुछ समस्या है. इसलिए वह इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”

ODI debut ✅

T20I debut ✅

Congratulations to @HoodaOnFire who is set to play his maiden T20I game. 👏 👏#TeamIndia | #INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/4aUqemcFMF

— BCCI (@BCCI) February 24, 2022