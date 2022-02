IND vs WI 1st ODI: रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली हैं टीम इंडिया के 'लीडर'! दो बातें हैं इसका सबूत

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat kohli) भले ही अब टीम इंडिया के कप्तान नहीं हों. लेकिन मैदान पर वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजों और कप्तान को जरूरी सलाह भी देते हैं. भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भी यह नजर आया. कोहली अपने कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मदद करते नजर आए. उन्होंने फील्डिंग सजाने से लेकर गेंदबाजी में बदलाव करने को लेकर रोहित को सुझाव दिए. इतना ही नहीं, मैच में जब अंपायर के फैसले के खिलाफ डीआरएस लेने की बारी है, तो उसमें भी विराट कोहली अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के नक्शेकदम पर चलते दिखे और रिव्यू के दौरान कोहली की राय टीम के काम भी आई.

इसके बाद कायरान पोलार्ड (Kieron pollard) का विकेट हासिल करने में भी उनकी सलाह ही काम आई. यह दो बातें, इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कोहली टीम इंडिया के ‘लीडर’ हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले वनडे में विराट कोहली (Virat kohli) को देखकर यह नहीं लगा कि उन्हें कप्तानी से हटने का जरा भी गम है. रोहित के साथ उनकी कैमिस्ट्री गजब की नजर आई और इसका असर पूरी टीम पर दिखा.

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 20वें ओवर में युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी के लिए लाए. उस समय विराट कोहली विकेटकीपर तीस गज के दायरे के भीतर ही फील्डिंग कर रहे थे. चहल ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू किया. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान कायरान पोलार्ड आए. कोहली ने चहल को गुगली फेंकने का सुझाव दिया. कोहली की यह सलाह काम आ गई और चहल ने पहली ही गेंद पर पोलार्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया. इस विकेट के बाद रोहित और विराट का जश्न देखने लायक था.

रोहित को कोहली ने डीआरएस के लिए मनाया

इसके 2 ओवर बाद फिर विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा के संकटमोचक बनकर आए. यह ओवर भी चहल ही फेंक रहे थे. उनकी एक गेंद पर शमराह ब्रूक्स ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की. लेकिन गेंद सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई. इसके बाद भारतीय फील्डर्स ने कैच की अपील की. लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया. इसके बाद कोहली आए और उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को डीआऱएस लेने के लिए मनाया. इस बार भी कोहली सही साबित हुए. क्योंकि रीप्ले में यह नजर आया कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर पंत के दस्तानों में गई थी. इसके साथ ही वेस्टइंडीज का छठा विकेट गिर गया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली को यह कहते सुना जा सकता है कि गेंद बल्ले से लगकर पंत के ग्ल्व्स में गई है.

•Virat Kohli – “I think it has hit the bat first”.

•Rohit Sharma goes for the review.

•Decision – OUT.@imVkohli ❤️👑 pic.twitter.com/gZJtyOyBd7

— Méhébüb khæñ (vk 18) (@Mehebub89792704) February 6, 2022