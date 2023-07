वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की तरफ से दो टेस्ट डेब्यू देखने को मिलेगा. ओपनर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर ईशान किशन को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा.

Congratulations to Yashasvi Jaiswal and Ishan Kishan who are all set to make their Test debut for #TeamIndia.

Go well, lads!#WIvIND pic.twitter.com/h2lIvgU6Zp

— BCCI (@BCCI) July 12, 2023