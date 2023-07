नई दिल्ली. मुंबई के एक और बैटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार अंदाज में डेब्यू किय है. यशस्वी जायसवाल ने पहले पहले ही टेस्ट में शतक ठोका. अब उनकी नजर दोहरे शतक पर है. अब तक कोई भारतीय बल्लेबाज डेब्यू टेस्ट में ऐसा नहीं कर सका है. डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट की बात करें, तो टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 2 विकेट पर 312 रन बना लिए हैं. 21 साल के यशस्वी 143 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने भी 103 रन की पारी खेली. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 150 रन बनाए. इस तरह से भारतीय टीम को 162 रन की अहम बढ़त मिल चुकी है.

यशस्वी जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वे और विराट कोहली एक रन लेने के लिए दौड़ते हैं. इस दौरान यशस्वी के सामने कोई खिलाड़ी आ जाता है. हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन गेंबाज केमार रोच ही उनके सामने आते देख रहे हैं. इसके बाद यशस्वी खिलाड़ी को अपशब्द कहते हुए विराट कोहली का बता रहे हैं कि वो सामने आ गया था.

Yashasvi Jaiswal abusing WI player in Hindi.

Following the footsteps of Virat Kohli in his very first international match.#YashasviJaiswal #WIvIND #INDvsWI #RohitSharma #ViratKohlipic.twitter.com/2R3ePz1AlM

— Mufaddal Vohra (@mufaddl_vora) July 13, 2023