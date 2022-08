IND vs WI: अमेरिका में भारतीय स्पिनर्स ने गाड़े झंडे, टी20 इंटरनेशनल में यह कारनामा करने वाली पहली टीम

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज को भारतीय टीम ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला बीते रविवार को लॉडरहिल स्थित सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 88 रनों से बड़ी जीत मिली. टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में पहले पहल श्रेयस अय्यर (64) और दीपक हुडा (38) ने बल्लेबाजी के दौरान कमाल दिखाया. इसके बाद गेंदबाजी के दौरान स्पिनरों ने मेजबान टीम कि पूरी बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की स्पिन तिकड़ी जबर्दस्त लय में नजर आई. टीम के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने जहां तीन-तीन विकेट चटकाए. वहीं युवा बिश्नोई ने सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की.

Ravi Bishnoi 4/16

Kuldeep Yadav 3/12

Axar Patel 3/15

First time ever spinners have taken all ten wickets in an innings in T20 Internationals.

— Deepu Narayanan (@deeputalks) August 7, 2022