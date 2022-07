बाहर हो रही थी कड़ाके की बारिश, फिर भी अंगद की तरह जमी रही श्रेयस अय्यर की फैन, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए त्रिनिदाद पहुंच चुकी है. दोनों टीमों के बीच शुक्रवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. आगामी मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने आज त्रिनिदाद स्थित पोर्ट ऑफ स्पेन में इंडोर प्रैक्टिस की. दरअसल त्रिनिदाद में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. बारिश की वजह से सभी खिलाड़ी मैदान में प्रैक्टिस नहीं कर पाए. इस दौरान बारिश की वजह वहां अपने चहेते खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे फैंस को भी काफी इंतजार करना पड़ा. एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जिसमें भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से मिलने पहुंची उनकी एक महिला फैन को बाहर करीब दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

भारतीय बल्लेबाज ने भी हालांकि अपनी इस फैन को निराश नहीं किया. उन्होंने उस महिला फैन को मीनिएचर बैट पर अपना ऑटोग्राफ देते हुए खुश होने का मौका दे दिया. अय्यर द्वारा मिले इस उपहार स्वरूप बैट को पाकर महिला भी काफी खुश नजर आई. पत्रकार विमल कुमार द्वारा यूट्यूब पर शेयर किए गए वीडियो में महिला फैन कहती हुई नजर आ रही है कि, ‘मैं श्रेयस अय्यर का सिग्नेचर पाकर बेहद खुश हूं. लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल के होने से मैं ज्यादा पसंद करती हालांकि मैं उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए ब्रायन लारा स्टेडियम जाउंगी.’

यह भी पढ़ें- Watch Video: मैदान में बिना पैड के बल्लेबाजी करने पहुंच गया बैटर, याद आते ही ढोलक की तरह भागा पवेलियन

बता दें वेस्टइंडीज दौरे के लिए कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. इसमें नियमित कप्तान रोहित शर्मा समेत विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे टॉप क्रिकेटरों का नाम शामिल है. वनडे सीरीज का आगाज 22 जुलाई से हो रहा है.

Team India’s traning session ahead of the ODI series against West Indies .. They were forced to do indoor training session as it was raining in Trinidad #WIvIND pic.twitter.com/gOYg3RMWT8

— ︎︎™ ❤️ (@MSDianMrigu) July 21, 2022