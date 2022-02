IND vs WI: कायरान पोलार्ड ने दूसरे टी20 में उतरते ही पूरा किया खास 'शतक', वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी बने

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में 3 टी20 की सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान कायरान पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उन्होंने कहा कि पिछले मुकाबले में ओस का काफी असर पड़ा था. इसी वजह से उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी. क्योंकि ओस की वजह से बाद में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता. इस मैच में उतरते ही पोलार्ड ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. यह उनका 100वां टी20 है. वो वेस्टइंडीज की तरफ से 100 टी20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

ऐसे में वेस्टइंडीज टीम ने भी अपने कप्तान कायरान पोलार्ड का खास सम्मान किया और 100वां मैच खेलने जा रहे पोलार्ड को टीम की तरफ से खास जर्सी और कैप दी गई. इस जर्सी के पीछे 100 नंबर लिखा था. पोलार्ड ने इस मुकाबले से पहले तक 99 टी20 में 1561 रन बनाए हैं. साथ ही वो टी20 में 42 विकेट भी ले चुके हैं. वो 100 टी20 खेलने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं.

Congratulations to West Indies Skipper @KieronPollard55, who is all set to play his 100th T20 International.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/DVe1qt0ADJ

— BCCI (@BCCI) February 18, 2022