केएल राहुल को मिला 'चकदा एक्सप्रेस' का साथ, अब कमबैक होगा पहले से असरदार; देखें वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल ने सर्जरी के बाद मैदान पर वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी है. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 जुलाई से शुरू हो रही वनडे सीरीज की टीम में तो जगह नहीं मिली है, लेकिन टी20 सीरीज की टीम में वो शामिल हैं. हालांकि, वो टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं, यह फिटनेस टेस्ट के बाद साफ होगा. ऐसे में फिटनेस हासिल करने के लिए केएल राहुल इन दिनों बैंगलुरू की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं.

केएल राहुल के एनसीए में अभ्यास से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी गेंदबाजी करते नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि झूलन तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रही हैं और केएल राहुल उनकी गेंदों पर ड्राइव और कट शॉट खेल रहे हैं. झूलन महिला वनडे में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. वो अब तक 252 विकेट ले चुकी हैं. झूलन को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली हैं. वो भी एनसीए में ट्रेनिंग कर रही हैं.

राहुल की जर्मनी में सर्जरी हुई है

राहुल की बीते दिनों जर्मनी में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हुई थी. वहां कुछ दिन रिहैबिलिटेशन में गुजारने के बाद राहुल भारत लौट आए थे और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी फिटनेस हासिल करने में जुट गए थे. केएल राहुल आईपीएल 2022 के बाद से ही क्रिकेट मैदान से दूर हैं. रोहित शर्मा के स्थान पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था. लेकिन, दिल्ली में होने वाले पहले टी20 से पहले ही वो चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए. बाद में पता कि भारत का यह सलामी बल्लेबाज स्पोर्ट्स हार्निया से जूझ रहा है. इसकी सर्जरी के लिए वो जर्मनी गए. इसी वजह से इंग्लैंड दौरे पर भी नहीं जा पाए. हालांकि, अब वो मैदान पर लौटने की तैयारियों में जी-जान से जुटे हैं.

K L Rahul is batting and Jhulan Goswami is bowling.

