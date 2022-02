India vs West Indies Live Score: मेयर्स और पूरन जमे, विंडीज का स्कोर 50 रन के करीब

कोलकाता. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है. तीन मैचों की टी20 सीरीज (Ind vs wi 1st T20I LIVE CRICKET SCORE) में वेस्टइंडीज की टीम अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. इससे पहले टीम को वनडे सीरीज में (Ind vs wi Live Score 2022 India vs West Indies 1st T20I Live) 0-3 से बड़ी हार मिली थी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पिछले दिनों टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया था. उन्होंने पहली ही सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को जीत दिलाई थी. अब वे लगातार दूसरी टी20 सीरीज जीतने उतर रहे हैं. यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) भी होना है. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम इंडिया का कैप (india vs west indies 2022 t20 player) मिला. वे पहले मैच से इंटरनेशनल डेब्यू (ind vs wi lineup today) करने जा रहे हैं. रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर (ind vs wi live toss) गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत और वेस्‍टइंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. सीरीज की बड़ी बातें इस तरह हैं…

-भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कितने टी20 के मुकाबले खेले गए हैं?

-दोनों के बीच अब तक 17 टी20 के मुकाबले हुए हैं. टीम इंडिया ने 10 जबकि वेस्टइंडीज को 6 मैच में जीत मिली है. एक मुकाबला रद्द हुआ.

-अंतिम 10 टी20 में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है?

-टीम इंडिया का ही पलड़ा भारी रहा है. भारत ने अंतिम 10 में से 8 टी20 के मुकाबले वेस्टइंडीज के खिलाफ जीते हैं. विंडीज टीम सिर्फ 2 मैच जीत सकी है.

-दोनों देशों के बीच कितनी द्विपक्षीय सीरीज खेली गई हैं?

– भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक टी20 की 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली गई है. भारत को 4 जबकि वेस्टइंडीज को 2 सीरीज में जीत मिली है. अंतिम तीनों सीरीज में टीम इंडिया ही जीती है.

-टी20 में रोहित शर्मा और कायरन पोलार्ड में से किसका रिकॉर्ड अच्छा है?

– रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 22 में से 18 टी20 के मुकाबले जीते हैं. यानी लगभग 82 फीसदी. वहीं वेस्टइंडीज के टी20 कप्तान कायरन पोलार्ड ने 36 में सिर्फ 13 मुकाबले जीते हैं. 18 में हार मिली है. यानी पोलार्ड सिर्फ 36 फीसदी मुकाबले ही जीत सके हैं.

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच किस समय शुरू होगा?

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम 7.00 बजे खेला जाएगा.

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच कहां होगा?

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा.

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

-भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

-भारत और वेस्‍टइंडीज के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

-भारत और वेस्‍टइंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11 इस तरह है

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: काइन मेयर्स, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड (कप्तान), रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, राेमारियो शेफर्ड, फैबियन एलेन, ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन, शेल्डन कॉट्रेल.