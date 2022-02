IND vs WI Live Score Updates: रोहित शर्मा का धमाकेदार अर्धशतक, भारत की शानदार शुरुआत

India vs West Indies 1st ODI at Ahmedabad Live Cricket Score and Updates : भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज (IND vs WI ODI Series) का पहला वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज टीम 43.5 ओवर में 177 रन पर आउट हो गई. जेसन होल्डर ने 57 रन बनाए. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 9.5 ओवर में 49 रन देकर 4 विकेट लिए. ऑफ स्पिनर वाॅशिंगटन सुंदर ने 9 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी 2 विकेट मिला. यह भारत का 1000वां वनडे है. भारत ने 9 ओवर में बिना विकेट के 52 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा 31 रन पर हैं.

राजस्थान के बल्लेबाज दीपक हुडा (Deepak Hooda) को इस मैच से डेब्यू का मौका मिला है. यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा. हु़डा को इससे पहले 2017-18 में भी टीम इंडिया के लिए चुना गया था लेकिन तब प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पाए थे.

भारत प्‍लेइंग-XI: रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृप्‍णा और मोहम्‍मद सिराज

वेस्‍टइंडीज प्‍लेइंग-XI: ब्रेंडन किंग, शाई होप, शमराह ब्रुक्‍स, डैरेन ब्रावो, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, जेसन होल्‍डर, फैबियन एलन, अल्‍जारी जोसेफ, केमार रोच और अकील हुसैन

विराट कोहली (Virat Kohli) पहली बार रोहित की कप्तानी में खेल आ रहे हैं. वेस्टइंडीज टीम की कमान कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) संभाल रहे हैं. मेहमान टीम को ब्रेंडन किंग और शाई होप से उम्मीदें रहेंगी. वापसी कर रहे डैरेन ब्रावो भी प्लेइंग-XI में जगह बना सकते हैं. वहीं, अकील हुसैन और हेडन वाल्श जूनियर की स्पिन जोड़ी भी कमाल दिखा सकती है.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच कहां होगा?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच अहमदाबाद के नरेन्‍द्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा..

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और वेस्‍टइंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.