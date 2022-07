निकोलस पूरन का रॉकेट थ्रो और शुभमन गिल का हुआ काम तमाम, आपने देखा VIDEO?

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत शानदार तरीके से की है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बीते शुक्रवार को त्रिनिदाद स्थित क्वींस पार्क मैदान में खेला गया. इस मुकाबले में ब्लू आर्मी को तीन रनों से रोमांचक जीत मिली. मैच के हीरो 36 वर्षीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) जरुर रहे. लेकिन उनके जोड़ीदार युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. एक लंबे अर्से बाद वनडे प्रारूप में उतरे गिल ने पारी की शुरुआत करते हुए 53 गेंदों में 64 रनों की उम्दा अर्द्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और दो बेहतरीन छक्के निकले.

शुभमन गिल पहले वनडे मुकाबले में कैरेबियन कप्तान निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) का शिकार बनें. दरअसल गिल और धवन 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह यहां पूरी तरह से विफल रहे. गिल ने मिडविकेट की तरफ हल्के हाथों से गेंद को धकेल कर सिंगल लेने की कोशिश की. इस बीच 30 गज के अंदर मुस्तैदी के साथ क्षेत्ररक्षण कर रहे पूरन ने डायरेक्ट थ्रो से उनका काम तमाम कर दिया. रन आउट होने के बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन लौटना पड़ा.

Direct hit from @nicholas_47, and @ShubmanGill perishes. Big blow.

Watch the India tour of West Indies LIVE, exclusively on #FanCode 👉https://t.co/RCdQk12YsM@windiescricket @BCCI#WIvIND #INDvsWIonFanCode pic.twitter.com/rfZXKlAnAF

— FanCode (@FanCode) July 22, 2022