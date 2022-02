IND vs WI: रोहित पर बना रैप सॉन्ग वायरल, लेकिन फैंस ने कोहली के गाने को बताया बेहतर, देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से अहमदाबाद में 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच कोलकाता में इतने ही टी20 मुकाबले भी होंगे. यह वनडे कप्तानी मिलने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पहली सीरीज होगी. वो चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं जा पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी संभाली थी. अब रोहित का वेस्टइंडीज (IND VS WI) के खिलाफ इम्तहान होगा. इस सीरीज से पहले, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने भारतीय कप्तान के लिए खास रैप सॉन्ग रिलीज किया है.

रोहित शर्मा पर बने इस रैप सॉन्ग का वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, एक नए युग की शुरुआत, “नए कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार हो जाइए.” नए कप्तान रोहित को भी खुद पर बना यह रैप सॉन्ग भा गया और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, “शानदार रैप सॉन्ग के लिए स्टार स्पोर्ट्स का आभार. मैदान पर वापसी और फैंस के सपोर्ट से प्रेरणा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूं. क्योंकि टीम इंडिया वेस्टइंडीज का सामना करने जा रही है.”

Humbled by the lovely rap @StarSportsIndia Looking forward to be back on the field and take inspiration from the fans’ continued support as India takes on West Indies #BelieveinBlue #IndvsWI https://t.co/Ny3IDg3VwA — Rohit Sharma (@ImRo45) February 1, 2022

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर बना रैप सॉन्ग उनके व्यक्तित्व से काफी मेल खा रहा है. हालांकि, फिर भी कुछ फैंस को यह वीडियो 2016 में भारत में हुए टी20 विश्व कप के दौरान आए विराट कोहली (Virat kohli) के रैप सॉन्ग से फीका लग रहा है. उन्होंने विराट के 6 साल पुराने इस सॉन्ग को शेयर कर अपने दिल की बात कही.

फैंस ने कोहली के गाने को बेहतर बताया

एक फैन ने कोहली का पुराना रैप सॉन्ग ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं भी रोहित का फैन हूं. लेकिन यह गाना ‘कोहली है, कोहली का रन बरसे’ गाना जो 2016 टी20 विश्व कप कप के दौरान रिलीज हुआ था, उसके आस-पास भी नहीं है.”

Am I the only one who didn’t like the rap song?? — Tanmay (@CricCrazyTanmay) February 1, 2022

Cringe x 100

Low quality rap — (@kukreja_ravii) February 1, 2022

रोहित चोटिल होने के कारण द.अफ्रीका नहीं गए थे

रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम की कप्तानी की थी. इसे भारत जीता था. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका दौरे से रवाना होने से पहले प्रैक्टिस सेशन में उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. इसी वजह से पहले वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर वनडे से बाहर हो गए थे. भारत को मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने दोनों ही सीरीज में हराया था.

भारत की 2022 में घर में पहली सीरीज

अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया 2022 में घर पर पहली सीरीज खेलेगी. तीनों वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिना दर्शकों के होंगे. इसके बाद 16 फरवरी से कोलकाता के ईडन गार्डेंस में टी20 सीरीज खेली जाएगी. हालांकि, इसमें 75 फीसदी दर्शकों को आने की मंजूरी होगी.

