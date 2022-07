IND vs WI: रवींद्र जडेजा शुरुआती 2 वनडे से बाहर, तीसरे पर भी संशय, जानिए- किसे मिली उप-कप्तानी

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है. जैसा की पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि चोटिल स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) पहले वनडे मुकाबले से बाहर हो सकते हैं. वैसा ही हुआ है. जडेजा की जगह टीम में 28 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल (Axar Patel) को शामिल किया गया है. वहीं जडेजा की गैरमौजूदगी में उप-कप्तानी की जिम्मेदारी 27 वर्षीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) संभाल रहे हैं.

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक जडेजा के दाएं घुटने में चोट आई है. इसी वजह से वह कैरेबियन टीम के खिलाफ जारी दूसरे वनडे मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं. मेडिकल टीम फिलहाल उनके उपर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है. वहीं जडेजा तीसरे वनडे मुकाबले में शिरकत करेंगे या नहीं यह मैच के दिन ही पता चल पाएगा. फिलहाल आज के मुकाबले में उनकी जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

Team India all-rounder Mr. Ravindra Jadeja has sustained an injury to his right knee and has been ruled out of the first two ODIs against West Indies.

The BCCI Medical team is monitoring his progress and a decision on his participation in the third ODI will be taken accordingly.

— BCCI (@BCCI) July 22, 2022