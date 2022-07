VIDEO: रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस में भी पुल शॉट लगाने से नहीं आते बाज, देखें भारतीय कप्तान का आक्रामक रूख

पोर्ट ऑफ स्पेन. वनडे सीरीज में कैरेबियन टीम को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम मेजबान टीम के साथ टी20 सीरीज में भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. टी20 सीरीज के लिए नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी टीम के साथ जुड़ गए हैं. टीम के साथ जुड़ते ही वह पहले मुकाबले के लिए मैदान में जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने नेट प्रैक्टिस में अपनी आदत के अनुरूप कई बेहतरीन पुल शॉट भी लगाए जिसे देख वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए. कैप्टन शर्मा के इस नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो बीसीसीआई (BCCI) ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए बोर्ड ने लिखा है, ‘टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टी20 मुकाबले से पूर्व नेट्स में वार्मअप किया.’

बता दें हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा को आराम दिया गया था. शर्मा की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की अगुवाई 36 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन ने की थी. धवन की अगुवाई में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को प्रत्येक मुकाबले में शिकस्त देते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया.

Sound 🔛 🔊#TeamIndia captain @ImRo45 warming up in the nets ahead of the 1st #WIvIND T20I. 👌 👌 pic.twitter.com/0V5A70l2EY

— BCCI (@BCCI) July 29, 2022