VIDEO: अर्शदीप की गेंद पर हीरो बनना चाहते थे पॉवेल, सिंह ने बना दिया जीरो, बोल्ड

पोर्ट ऑफ स्पेन. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच जारी टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते कल सेंट किट्स में खेला गया. इस मुकाबले में मेजबान टीम को चार गेंद शेष रहते पांच विकेट से बड़ी जीत मिली. मैच के दौरान कैरेबियन टीम के लिए बल्ले से सर्वाधिक योगदान देने वाले खिलाड़ी 27 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग (Brandon King) रहे. उन्होंने टीम के लिए 52 गेंद में 68 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके एवं दो बेहतरीन छक्के निकले.

किंग के अलावा मेजबान टीम के लिए डेवोन थॉमस ने 31 रन की नाबाद विजयी पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा अन्य बल्लेबाज भारत के खिलाफ रन बनाने के लिए जूझते रहे. मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल कैरेबियन टीम के उपकप्तान रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) दूसरे टी20 मुकाबले में भी अपने बल्ले से चमक विखेरने में नाकामयाब रहे. वह दूसरे टी20 मुकाबले में आठ गेंद में महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौटे.

Arshdeep Singh and his yorkers 🔥🔥🔥

Take a look at this fiery delivery from India pacer. #WIvIND #INDvsWI pic.twitter.com/ef3xlmhNdT

