IND vs WI: रोहित शर्मा से हाथ मिलाकर फैंस हुए खुश, VIDEO में दिखा कैप्टन का याराना अंदाज

नई दिल्ली. भारतीय टीम (Indian team) के अनुभवी सलामी बल्लेबाज एवं कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने फैंस से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. इस खुबसूरत वीडियो को उनके एक फैंस ने शेयर करते हुए लिखा है, ‘यह कितना मनमोहक वीडियो है. यह रोहित शर्मा की सादगी और विनम्रता को दर्शाता है.’

बता दें जब से रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की पूर्ण रूप से कमान संभाली है तब से टीम इंडिया को एक भी टी20 सीरीज में हार नहीं मिली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल करने के बाद से भारत की यह लगातार 8वीं सीरीज जीत है. वहीं बतौर कप्तान शुरुआती 35 मैचों में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में उन्होंने पूर्व पाक कप्तान सरफराज अहमद की भी बराबरी कर ली है.

What a adorable video, this shows the simplicity and humility of Rohit Sharma . pic.twitter.com/WJAxWgF0mN

— Rohit Sharma Fanclub India (@Imro_fanclub) August 7, 2022