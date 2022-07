VIDEO: युजवेंद्र चहल ने बयां किया दूसरे ODI का दर्द, शादी के वक्त भी इतना प्रेशर महसूस नहीं किया

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते कल त्रिनिदाद में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को दो गेंद शेष रहते दो विकेट से रोमांचक जीत मिली. मैच के दौरान मैच का पलड़ा हमेशा बदलता रहा. दरअसल कभी मुकाबला भारतीय पाले में आता हुआ दिखाई दिया, तो कभी कैरेबियन टीम के हिस्से में आसानी से जाता हुआ प्रतीत हुआ. हालांकि जब मैच समाप्त हुआ तो जीत का टिका भारतीय खिलाड़ियों के सिर पर लगा.

मैच समाप्त होने के बाद 32 वर्षीय अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने मैच के हीरो अक्षर पटेल और अपना पहला वनडे मुकाबला खेलने वाले आवेश खान का ‘चहल टीवी’ पर इंटरव्यू लिया. इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह इस मुकाबले को लेकर इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने अपने सारे नाखून चबा डाले. यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ऐसा प्रेशर अपने शादी के दौरान भी महसूस नहीं हुआ था.

