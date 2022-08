IND vs ZIM: संजू सैमसन ने हवा में गोता लगाकर एक हाथ से पकड़ा कैच, दिलाई धोनी की याद, VIDEO

हरारे. टीम इंडिया (Team India) का जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन जारी है. दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने समाचार लिखे जाने तक 33 ओवर में 130 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं. इस बीच विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) ने शानदार विकेटकीपिंग करके पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी की याद दिला दी. 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. टीम यदि आज का मैच जीत लेती है, तो सीरीज पर कब्जा भी कर लेगी. मैच में कप्तान केएल राहुल ने लगातार दूसरे मैच में टाॅस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले मैच में भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल की थी.

टॉस हारकर पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम पहले 10 ओवर में 30 रन भी नहीं बना सकी थी. ओपनर बल्लेबाज टी कैतानो 12वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को रोकने की कोशिश की. लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट के पीछे चली गई. संजू सैमसन ने हवा में उछलते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ा. कैतानो हाालंकि शुरुआत से ही परेशानी में दिख रहे थे. वे 32 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हुए.

India’s Greatest Wicketkeeper after MSD & currently India’s best wicketkeeper without any doubt 👍👌💯🙌. Just remember the name Sanju Samson. #SanjuSamson #ZIMvIND pic.twitter.com/UE7B7Lg7Wq

— Roshmi 💗 (@cric_roshmi) August 20, 2022