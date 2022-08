'वो 5 महीने बहुत मुश्किल भरे थे...' टीम इंडिया के ऑलराउंडर ने सुनाई अपनी कमबैक की पूरी कहानी

नई दिल्ली. दीपक चाहर 6 महीने क्रिकेट मैदान से दूर रहने के बाद अब वापसी करने जा रहे हैं. उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. दीपक के लिए बीते कुछ महीने मुश्किलों भरे रहे. चोट के कारण दीपक आईपीएल 2022 में भी नहीं खेल पाए थे. अब उन्होंने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पेज पर अपनी रिकवरी की कहानी साझा की है. चाहर ने बताया कि कैसे वो अपनी चोट से उबरे और इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर वो काफी उत्साहित हैं.

दीपक चाहर ने कहा, ‘लंबे समय के बाद चेन्नई में वापस आना अच्छा है. इस शहर ने मुझे इतना दिया है कि घर जैसा लगता है. मैं जिम्बाब्वे जाने से पहले यहां अभ्यास करना चाहता था. मैं यहां असली मैच अभ्यास चाहता था और उत्तर में बारिश में मुश्किल हो जाती है. जब आप चोट से वापस आते हैं तो सीधे मैदान में उतरकर 100 फीसदी देना उतना आसान नहीं होता है. आपको एक-एक कदम लेना पड़ता है, ताकि सही समय पर आप लय हासिल कर सकें.’

मैं टीम के लिए मैच फीनिश करना चाहता हूं: दीपक

चाहर चोटिल होने से पहले सिर्फ एक गेंदबाज की भूमिका में ही टीम के लिए अहम नहीं थे, बल्कि बल्ले से भी उन्होंने कई मौकों पर अहम पारियां खेली हैं. वो अपनी बल्लेबाजी को भी काफी संजीदगी से ले रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरी मानसिकता हमेशा से एक जैसी रही है. अगर मुझे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो मैं बल्लेबाजी करूंगा और टीम को मैच जिताने की पूरी कोशिश करूंगा. मैं नंबर 8 पर खेलता हूं और उस नंबर पर निचले बल्लेबाजों से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है. खेल खत्म करना मेरा काम है क्योंकि मुझसे नीचे कोई ऐसा नहीं है जो यह जिम्मेदारी निभा सके. हर समय उस दबाव को झेलना मुश्किल होता है, लेकिन लोग आपको एक हीरो के तौर पर याद करते हैं.

