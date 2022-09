VIDEO: भारत की झोली से जा रहा था मैच, फिर दीप्ति ने चार्ली को मांकड़ करते हुए दिलाई जीत

नई दिल्ली. इंग्लैंड और भारतीय महिला टीम के बीच खेले गए तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज समाप्त हो गई है. भारतीय महिला टीम इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 3-0 से शिकस्त देने में कामयाब रही. सीरीज का आखिरी मुकाबला आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 16 रनों से रोमांचक जीत मिली.

दरअसल आखिरी एकदिवसीय मुकाबले में इंग्लिश महिला टीम ने टॉस जीतकर भारतीय महिला टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था. मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारतीय टीम 45.4 ओवरों में अपना पूरा विकेट खोते हुए 169 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा ने 106 गेंदों में सर्वाधिक 68* रनों का योगदान दिया.

