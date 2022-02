31 साल की उम्र में भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, कहा- दिल कहता है खेलो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 2014 से 2016 के बीच 6 वनडे और 16 टी20 खेलने वाली बल्लेबाज वीआर वनिता (VR Vanitha) ने 31 साल की उम्र में हर तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने फैंस को यह जानकारी दी. वनिता ने ट्विटर पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज और झूलन गोस्वामी का शुक्रिया अदा किया, जो उनके इस सफर में साथी रहे. इसके अलावा वनिता ने कर्नाटक और बंगाल क्रिकेट संघ का भी धन्यवाद अदा किया. वो इन दोनों राज्यों की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलीं.

वनिता ने आमतौर पर टी20 क्रिकेट में पारी की शुरुआत की वनडे में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की. वो पूरे करियर में एक ही परेशानी से जूझती रही. वो ज्यादातर मौकों पर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाईं. उन्होंने टी20 की 15 पारियों में 5 बार 25 या उससे ज्यादा रन बनाए. लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41 रन रहा. इसी वजह से वनडे में उनका औसत 17 और टी20 में 14.40 रहा.

दिल कहता है खेलो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता: वनिता

वनिता ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, “19 साल पहले जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब मैं एक छोटी सी लड़की थी, जो खेल को पसंद करती थी. आज भी क्रिकेट को लेकर मेरा प्यार बरकरार है. लेकिन इसकी दिशा अब बदल गई है. मेरा दिल कहता है कि खेलना जारी रखो, लेकिन शरीर कहता है तो रुक जाओ. मैंने इस बार शरीर की बात सुनने का फैसला किया. संन्यास लेना का ये सही समय है.”

नई चुनौती के लिए तैयार हूं: वनिता

उन्होंने आगे लिखा, “इसलिए मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करती हूं. ये संघर्ष, सीखने, और निजी उपल्बधियों का समय रहा. हालांकि कुछ बातों का पछतावा भी है. लेकिन मुझे जो मौके मिले उसके लिए शुक्रगुजार हूं, खासकर भारत की तरफ से खेलने का. ये अंत नहीं है बल्कि नई चुनौती की शुरुआत है. रास्ते में, ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, उन सभी लोगों का जिन्होंने इन वर्षों में मेरा समर्थन किया है- मेरे माता-पिता, भाई-बहन जो मेरे लिए चट्टान की तरह डटे रहे. इरियन सर, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे शुरुआती दिनों में मेरे कौशल का सम्मान किया वर्षों से, नाज़ भाई ,जिन्होंने मेरे साथ नेट्स पर काफी मेहनत की.”

And this lovely innings comes to an END ! pic.twitter.com/ZJw9ieXHSO

— Vanitha VR || ವನಿತಾ.ವಿ.ಆರ್ (@ImVanithaVR) February 21, 2022