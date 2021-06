India WTC 2021-2023 Schedule: टीम इंडिया खेलेगी 19 मुकाबले, न्यूजीलैंड से फिर टक्कर

India WTC 2021-2023 Schedule: टीम इंडिया खेलेगी 19 मैच (AP)

पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारतीय टीम (India vs New Zealand) ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन फाइनल में उसे न्यूजीलैंड से हार झेलनी पड़ी. अब 4 अगस्त से भारतीय टीम दूसरे WTC टूर्नामेंट (India WTC 2021-2023 Schedule) का आगाज करेगी. News18Hindi

नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट सीरीज (WTC) के पहले सीजन में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और अंक तालिका में नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर वो फाइनल में पहुंची. हालांकि इस टूर्नामेंट का अंत उसके हक में नहीं गया और वो फाइनल में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand, WTC Final) से हार गई. खैर अब ये हार बीती हुई बात हो गई है और अब टीम इंडिया अगली वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की पहली सीरीज अगस्त से खेलने वाली है. टीम इंडिया को दूसरी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में 19 टेस्ट मैच खेलने हैं और इस दौरान उसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से भिड़ना है. आइए आपको बताते हैं क्या है उसका शेड्यूल (India WTC 2021-2023 Schedule)



वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के नियमों के मुताबिक हर टीम को 3 घरेलू सीरीज खेलनी होती हैं और इसके अलावा उसे 3 विदेशी दौरों पर भी जाना होता है. दूसरी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भिड़ने वाली है. वहीं इस बार उसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का दौरा करना है.



India WTC 2021-2023 Schedule

India vs England 2021: भारत की पहली विदेशी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होगी. इस सीरीज में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी और इसका आगाज 4 अगस्त से हो रहा है. ये भारतीय टीम के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान है.



India vs New Zealand 2021: भारत अपने घर पर पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलेगा. ये सीरीज इसी साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में होगी. इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे.



India vs South Africa, 2021-22: भारतीय टीम साल के अंत में साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी. जहां वो अफ्रीकी टीम से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस सीरीज की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन ये सीरीज दिसंबर के अंत में शुरू हो सकती है.



India vs Sri Lanka 2022: साउथ अफ्रीका दौरे के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की घरेलू सीरीज में श्रीलंका से भिड़ेगी. इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान भी नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि आईपीएल 2022 से पहले इसका आयोजन संभव है.



India vs Australia 2022: श्रीलंका के बाद भारतीय टीम एक और घरेलू सीरीज खेलेगी और इस बार उसकी टक्कर ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा. ये सीरीज बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय टीम लगातार दो बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर हरा चुकी है. ऐसे में कंगारू चाहेंगे कि वो भी टीम इंडिया पर पलटवार करें. इस सीरीज का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है.



India vs Bangladesh 2022: दूसरी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की अंतिम टेस्ट सीरीज बांग्लादेश से होगी. इस सीरीज में भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी.