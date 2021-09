IND vs ENG : ओवल टेस्ट जीतने के बाद ऐसा था टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का नजारा- Video

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में (IND vs ENG 4th Test) हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर सोमवार को मुकाबले के अंतिम दिन भारत ने 157 रन से जीत दर्ज की. इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में भी माहौल काफी खुशनुमा नजर आया. खिलाड़ी आपसे में गले मिलते और एक दूसरे को बधाई देते दिखे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे अभी तक ट्विटर पर ही करीब 93 हजार बार देखा गया है.

भारतीय टीम की पहली पारी इस टेस्ट मैच में मात्र 191 पर सिमट गई थी लेकिन उसके खिलाड़ियों ने वापसी की और दूसरी पारी में 466 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. फिर इंग्लैंड की दूसरी पारी 210 रन पर समेट दी और मुकाबला अपने नाम किया. भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और सबसे खास दबाव झेलने की काबिलियत भी नजर आई. इससे कई दिग्गज हस्तियों ने विराट कोहली की कप्तानी वाली इस टीम की तारीफ भी की.

बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कप्तान कोहली समेत अन्य भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते नजर आए. बीसीसीआई ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘ड्रेसिंग रूम से हम आपको कुछ अनदेखे दृश्य और प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, जो ओवल में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद नजर आई.’

— BCCI (@BCCI) September 7, 2021