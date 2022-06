IND vs ENG: विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और जडेजा पहुंचे लंदन, रोहित शर्मा को 1 दिन की देरी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी आगामी सीरीज के लिए लंदन पहुंच गए हैं. इनमें पूर्व कप्तान विराट कोहली, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा शामिल हैं. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा अभी टीम के साथ नहीं पहुंच पाए हैं. वह आज यानी शुक्रवार को रवाना होंगे. भारतीय टीम ने गुरुवार सुबह लंदन के लिए फ्लाइट पकड़ी थी जो अपनी मंजिल पर पहुंच गई है.

लंदन जाने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, पेसर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और विकेटकीपर केएस भरत शामिल हैं. भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के समापन के बाद इंग्लैंड में भारतीय टीम से जुड़ेंगे.

रोहित शर्मा निजी कारणों से गुरुवार को टीम के साथ रवाना नहीं हो सके. इनसाइड स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वह शुक्रवार को लंदन की फ्लाइट में सवार होंगे. भारत 1 जुलाई से एजबेस्टन में एक टेस्ट मैच खेलेगा. यह टेस्ट पुनर्निधारित मैच है जो पिछले साल टीम इंडिया में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आने के बाद नहीं हो पाया था. इसके बाद 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच भी खेले जाएंगे.

England bound ✈️

📸 📸: Snapshots as #TeamIndia takes off for England. 👍 👍 pic.twitter.com/Emgehz2hzm

— BCCI (@BCCI) June 16, 2022