भारतीय क्रिकेटर, जिन्हें ब्रिटेन की महारानी ने दी थी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट के पोस्टर ब्वॉय फारुख इंजीनियर आक्रामक बैटर और शानदार विकेटकीपर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि अगर इस स्टाइलिश क्रिकेटर के करियर का आगाज बहुत अच्छा नहीं रहा था. इंजीनियर ने अपने करियर के पहले 11 टेस्ट में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन उनके करियर के 12वें टेस्ट में सब कुछ बदल गया. जब उन्हें 1967 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए कहा गया था. इंजीनियर ने वेस हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, लांस गिब्स और गैरी सोबर्स के खिलाफ शतक जमाया. इसके बाद सब इतिहास है. यूं तो फारुख इंजीनियर की जिंदगी और क्रिकेट से जुड़े सभी किस्से खास हैं, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान से जुड़ी एक घटना उनके दिल के बेहद करीब है.

लॉर्ड्स के साथ फारुख इंजीनियर का लगाव कुछ खास ही है. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में लॉर्ड्स और इससे जुड़ी सबसे स्पेशल याद के बारे में बात करते हुए इंजीनियर ने कहा था, ”मैदान का मेरा पसंदीदा हिस्सा निश्चित रूप से लॉर्ड्स के बीच में या बालकनी पर है. यहां फेमस लॉन्ग रूम में, यह ब्रिटेन की महारानी ही थीं जिन्होंने मुझे मेरे पहले बच्चे के जन्म का संदेश दिया था. हां, और यह एक बहुत बड़ी बात थी. मेरी पत्नी भारत में थी और हमारा पहला बच्चा होने वाला था.”

फारुख इंजीनियर ने बताया था, ”उन दिनों टेलीग्राम होता था. महारानी ने संदेश पढ़ा और मेरे पास आईं. उन्होंने मुझसे कहा- ”इंजीनियर (वे हमेशा किसी कारण से आपको यहां उपनाम से बुलाते हैं) आपके लिए एक अद्भुत समाचार है.” पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, ”मैंने सोचा कि यह केवल मेरे बच्चे के जन्म के बारे में हो सकता है. मैंने कहा- मैडम, लड़का है या लड़की?”

उन्होंने कहा, ”तुम क्या चाहते हो?” इंजीनियर ने आगे बताया, ”मैंने एक लड़की कहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मां का निधन हो गया है और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पहले बच्चे के रूप में तुम्हारे पास वापस आऊंगी, इसलिए मुझे पता था कि मेरी एक बेटी होने वाली है. इसलिए मेरी मां के नाम पर मेरी बेटी का नाम मिन्नी रखा गया, मुझे यह खबर महारानी से सुनकर और भी खुशी हुई.”

💬 “Her Majesty The Queen gave me the message of my first child’s birth”

Farokh Engineer with a brilliant tale on his favourite memories at Lord’s.#LoveLords | #ENGvIND pic.twitter.com/Y3A3BOXGdn

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 14, 2021