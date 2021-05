नवदीप सैनी हार्ले डेविडसन की बाइक पर स्टंट करते आए नजर, खूब उड़ा धुआं और धूल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के युवा पेसर नवदीप सैनी (Navdeep Saini) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह 'शर्टलेस' होकर हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) की महंगी बाइक पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में वह बाइक पर बैठकर उससे रेत और धूल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं.



घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले नवदीप वीडियो में बिना मास्क और शर्ट के दिख रहे हैं. वह बाइक को स्टार्ट करके एक ही जगह पर एक्सलरेटर घुमाए जा रहे हैं. सैनी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टीम का हिस्सा नहीं हैं और इसी के कारण वह फिलहाल अपने घर पर समय बिता रहे हैं.



28 साल के नवदीप ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'मेरी बाइक पर इस डर को महसूस करने के लिए साथ दीजिए.' उन्होंने साथ ही बाइक की कंपनी को भी टैग किया.



Accompany me on my bike to feel the fear @harleydavidson pic.twitter.com/iosa8wS2ya