IND vs ENG: चौथे टेस्ट में शतक लगाते ही विराट कोहली तोड़ देंगे पोंटिंग का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड ( IND VS ENG) के बीच अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 मार्च से खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का एक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. अगर विराट इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट में शतक लगाने में कामयाब हो जाते हैं. तो बतौर कप्तान सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने के मामले में पोंटिंग और विराट बराबरी पर हैं. दोनों ने 41-41 शतक लगाए हैं. कोहली ने ये शतक 190 मैचों में कप्तानी करते हुए बनाए हैं. जबकि पोंटिंग ने 324 मैचों में कप्तानी करते हुए इतने शतक लगाए हैं.अगर कोहली आखिरी टेस्ट में शतक लगाते हैं तो ये उनके टेस्ट करियर का 28वां शतक होगा. इसके अलावा कोहली के नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक दर्ज है. उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (100) और पोंटिंग (71) हैं.विराट ने अपना पिछला इंटरनेशनल शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में लगाया था. तब भारतीय कप्तान ने 136 रन की पारी खेली थी. उसके बाद से वे न्यूजीलैंड के खिलाफ दो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. लेकिन उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है. अगर ओवऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस दौरान उन्होंने 12 टी20, 12 वनडे और 6 टेस्ट खेले हैं. यानी 30 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं और विराट के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है. On this day: विराट कोहली की कप्तानी में आज ही के दिन विश्व चैंपियन बना था भारत पिछले शतक के बाद से विराट 1286 रन बना चुके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 94 रन रहा है. इस दौरान उनका औसत भी 40.18 का रहा है. जो उनके ओवरऑल करियर औसत 55.72 से काफी कम है. विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के 3 टेस्ट में 34 की औसत से सिर्फ 172 रन बनाए. इनमें एक भी शतक शामिल नहीं है. विराट ने पिछले 6 टेस्ट और 11 पारियों में कोई शतक नहीं जमाया है. सीरीज के पहले टेस्ट में विराट ने दूसरी पारी में 72, जबकि दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 62 रन की पारी खेली थी.टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ सबसे आगे हैं. उन्होंने 109 टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करते हुए 25 शतक जमाए हैं. कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 59 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 20 शतक जमाए हैं. 77 टेस्ट में 19 शतक के साथ रिकी पोंटिंग तीसरे स्थान पर हैं.इससे पहले, विराट ने दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के घर में सबसे ज्यादा 21 टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा था. ऐसे में अहमदाबाद में विराट के पास पोंटिंग के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही घर में अपनी जीत के रिकॉर्ड को और बेहतर करने का मौका होगा.