सूर्यकुमार यादव को याद आए वो दिन, जब स्टार खिलाड़ी ने मुश्किल परिस्थितियों में दिया साथ, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय टीम के 31 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. आईपीएल के कई मुकाबलों में अपने बल्ले से छाप छोड़ने वाले सूर्य अब भारतीय टीम की जीत में भी अहम योगदान दे रहे हैं. मौजूदा समय में वह भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. टी20 सीरीज के सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद मेजबान टीम के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला आज ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पहले यादव ने आज प्रेस कांफ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर बात की.

स्टार बल्लेबाज ने इस दौरान टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के बारे में भी खास बातचीत की. उन्होंने कहा, ‘जब से मैंने घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से वह मुझे देख रहे हैं और मेरे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. साल 2018 में हम आईपीएल के दौरान अपने खेल के बारे में बहुत बातचीत करते थे.’

.@surya_14kumar speaks about the backing he has received from #TeamIndia captain @ImRo45 👌👌#ENGvIND pic.twitter.com/lYJEVT6LD0

— BCCI (@BCCI) July 17, 2022