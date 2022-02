मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर के नेट प्रैक्टिस की Video देखी आपने? सलाम करेंगे

नई दिल्ली. भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज (IND vs WI T20I Series) खेलेगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम इंडिया को तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाएंगे. सीरीज के शुरुआती टी20 मैच से पहले बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया. इस वीडियो में पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) और भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) नेट प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए इस वीडियो में सिराज और भुवनेश्वर कुमार कभी जूते को रखकर तो कभी सीधे विकेट टू विकेट गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. अभी तक इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इसके अलावा करीब 650 बार इसे रिट्वीट किया गया है.

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘बुल्स आई, भुवी. शार्प सिराज. ईडन गार्डन्स में बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे की चौकस नजरों में प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने कैसे पसीना बहाया, इसका एक अंश.’

Bull’s-eye Bhuvi 🎯

Sharp Siraj ⚡

A snippet of how the #TeamIndia speedsters sweated it out in the practice session under the watchful eyes of the Bowling Coach Paras Mhambrey at the Eden Gardens. 👌 👌#INDvWI | @Paytm | @BhuviOfficial | @mdsirajofficial pic.twitter.com/hMhCdAY9VJ

— BCCI (@BCCI) February 15, 2022