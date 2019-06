A hero , A Fighter, A inspirational and many more @yuvi A legend #YuvrajSingh May you live your rest of life, the best of yours Loading... #YouWe pic.twitter.com/F5FfVctcbA

Thanks Yuvi bhai @YUVSTRONG12 for all victories achieved by India because you stand there, every Indian will remember your sixes and match winning innings.Such a great player of cricket as Well as life. #YuvrajSingh

A man who was willing to sacrifice his life for the nation#YuvrajSingh

Thanks Yuvi , for all the memories .

Watching you in full flow was a visual treat .



All the best for the second innings .#ThankYouYuvrajSingh#YuvrajSingh pic.twitter.com/4PyJX8y42D



The man who starred in India's 2007 World T20 and 2011 World Cup victories, @YUVSTRONG12 announces his retirement from International cricket.

What's your favourite #YuvrajSingh moment in international cricket?



Your contribution in Indian Cricket is unparalleled. The best ODI all rounder Indian Cricket has ever witnessed. Good luck with everything in life champ. You will be missed.#YuvrajSingh

Sad to hear about your retirement @YUVSTRONG12.You gave Indian cricket some great memories to cherish.You are a great fighter,all the best for your further journey.☺#YuvrajSingh#Yuvrajsinghretires

Very emotional moment #YuvrajSingh your contribution to Indian cricket is unforgettable especially in 2011 WC.The most stylish batsmen I have ever seen. And always love you Yuvi @YUVSTRONG12

India's worldcup hero...

Thank you yuvi,for all the memories

We will miss you...#YuvrajSingh pic.twitter.com/rnI09wQ212

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे युवराज सिंह ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने संन्यास की घोषणा की. युवराज सिंह ने अपने 19 साल के करियर में 400 मैच खेले हैं. वह 2019 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहते थे, लेकिन खराब फॉर्म और फिटनेस की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया.युवराज ने अपने करियर की शुरुआत सौरव गांगुली की कप्तानी में साल 2000 में नैरोबी में की थी. तब केन्या के खिलाफ पदार्पण वनडे मुकाबले में उनकी बैटिंग नहीं आई थी. 2000 में डेब्यू करने के बाद पहली इनिंग्स में ही युवराज ने मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता. नेटवेस्ट सीरीज में अहम योगदान दिया. 2007 टी-20 सेमिफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे. आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज रहे. कैंसर से जंग लड़ी. 2012 में टीम में कमबैक किया. 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन मारे और आज उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया. युवी ने अपना आखिरी वनडे दो साल पहले 30 जून 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.उनके इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने से फैंस बेहद दुखी हैं. सोशल मीडिया पर युवी के फैंस कई पुराने वीडियो शेयर कर यादें ताज़ा कर रहे हैं.