INDW vs ENGW: इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने से पहले पिता को गंवाया था, अब डेब्यू टेस्ट में किया धमाकेदार प्रदर्शन

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर स्नेह राणा (Sneh Rana Test Debut) ने ब्रिस्टल टेस्ट में यादगार डेब्यू किया. उन्होंने पहले दिन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. स्नेह ने इस प्रदर्शन को अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया. इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने से पहले ही स्नेह के पिता का निधन हो गया था. स्नेह ने ब्रिस्टल टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की मैच में वापसी में अहम भूमिका निभाई. एक वक्त इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए थे. लेकिन स्नेह राणा (3/77) और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (2/50) ने दिन के आखिरी सेशन में दो-दो विकेट लेकर मैच में भारत की वापसी कराई.



स्नेह ने ब्रिस्टल टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा था कि जब इस दौरे के लिए टीम की घोषणा की गई थी, उससे कुछ समय पहले ही मैंने पिता को खो दिया था. यह थोड़ा मुश्किल था, यह एक भावनात्मक क्षण था. क्योंकि वह मुझे भारत के लिए फिर से खेलते देखना चाहते थे. लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका. लेकिन ठीक है, ये जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन उनके जाने के बाद मैंने जो कुछ भी किया और अब जो करूंगी, मैं अपना सबकुछ उन्हें समर्पित कर दूंगी.



