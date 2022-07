श्रीलंका में शेफाली वर्मा नाम का आया तूफान, महिला बैटर ने दर्शनीय शॉट से बांधा समां, देखें VIDEO

कोलंबो. श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय महिला टीम और मेजबान महिला टीम के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला चार जुलाई को पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 10 विकेट से बड़ी जीत मिली. दरअसल पल्लेकल स्टेडियम में भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर श्रीलंकाई टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था. भारत द्वारा मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मेजबान टीम निर्धारित ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए निचलेक्रम में अमा कंचना ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंद में 47 रन की सर्वाधिक नाबाद महत्वपूर्ण पारी खेली.

श्रीलंका द्वारा दिए गए 174 रनों के लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने बिना किसी नुकसान के 25.4 ओवरों में आसानी से प्राप्त कर लिया. टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए शेफाली वर्मा ने 71 गेंद में चार चौके एवं एक छक्का की मदद से नाबाद 71 और दूसरी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 83 गेंद में 11 चौके एवं एक छक्का की मदद से 94 रन की नाबाद पारी खेली. मैच के दौरान दोनों बल्लेबाज जबर्दस्त फॉर्म में नजर आईं. खासकर वर्मा ने कई दर्शनीय शॉट लगाए. 18 वर्षीय युवा महिला बल्लेबाज के कुछ शॉट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो में वह मैदान के चारो तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए नजर आ रही हैं.

Shafali Verma completes her fourth ODI half-century in 57 balls. India need 51 runs to win. #SLvIND pic.twitter.com/DxFrCAGRbs

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 4, 2022