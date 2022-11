IPL 2023 से पहले पहले फिट हो जाएंगे चोटिल ग्लेन मैक्सवेल, आरसीबी के डायरेक्टर ने जताई बड़ी उम्मीद

नयी दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) से पहले उनके स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) टीम से जुड़ जाएंगे. ऐसी उम्मीद आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन ने जताई है. उन्होंने मैक्सवेल के हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए RCB के डायरेक्टर हेसन ने बुधवार को कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि चोटिल ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें सीजन से पहले वापसी कर लेंगे.

आक्रामक बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर मैक्सवेल इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज से बाहर हो गए. एक दुर्घटना में पैर टूट जाने के बाद मैक्सवेल के 12 सप्ताह तक बाहर रहने की संभावना जताई गई है. एक दोस्त के 50वें जन्मदिन की पार्टी के दौरान मैक्सवेल को यह चोट लगी, जिसके बाद रविवार को उनकी सर्जरी हुई है.

Backing the team and believing in the core. RCB’s Director of Cricket Operations, @CoachHesson, decodes the thought process behind retentions, and gives a sneak peek into the #IPLAuction build up.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2023 #IPLRetentions #ClassOf2023 pic.twitter.com/IHZQJoLndj

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 16, 2022