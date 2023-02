नई दिल्‍ली. इंटरनेशनल लीग टी20 (International League T20) का 27वां मैच शनिवार को दुबई में गल्फ जायंट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच खेला गया. मुकाबले में राजस्‍थान रॉयल्‍स के 8.50 करोड़ी खिलाड़ी शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) ने अपने बल्‍ले से धूम मचा दी. उन्‍होंने 35 गेंद में 54 रन की तूफानी पारी खेली. इसमें 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्‍के शामिल थे. हेटमायर की इस पारी के दम पर गल्फ जायंट्स ने डेजर्ट वाइपर्स पर 25 रन से जीत दर्ज की.

डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉम बैंटन और कप्‍तान जेम्‍स विंस ने गल्फ जायंट्स को धुआंधार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़ दिए. पांचवें ओवर में टॉम 20 रन बनाकर आउट हो गए. जायंट्स ने अगले तीन विकेट जल्‍द खो दिए. कप्‍तान विंस ने 23 गेंद में 39 रन बनाए.

