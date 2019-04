Ambati Rayudu must be shattered though. His place was deemed certain and he had even quit 4 day cricket to focus on this. But form is such a cruel mistress. The harder he tried the more he seemed to struggle. My heart goes out to him.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 15, 2019



So, India has picked Shankar as #4 option. Without really knowing if it’ll work. DK will play only when Dhoni isn’t available. And no fourth seamer. Interesting choices. Hope it works. ☺️Good luck #CWC

— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 15, 2019



Feel Rishabh Pant should have been included. #CWC19

— Anjum Chopra (@chopraanjum) April 15, 2019



High voltage expectations from this group. Clearly they've chosen experience and patience in the form of @DineshKarthik. Middle order will be very interesting to see @klrahul11/@DineshKarthik could be at number 4. Rest seems sorted with @JadhavKedar and @msdhoni at number 5/6.

— R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) April 15, 2019

वर्ल्‍ड कप के लिए भारतीय टीम में नंबर चार पर खेलने के प्रबल दावेदार अंबाती रायडू और रिषभ पंत को मौका नहीं मिल पाया है. दोनों खिलाड़ियों पर विजय शंकर और दिनेश कार्तिक की दावेदारी भारी पड़ गई. पंत की जगह टीम में दिनेश कार्तिक दूसरे विकेटकीपर बल्‍लेबाज होंगे तो रायडू की बल्‍लेबाजी पर विजय शंकर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाजी मार गई.चयन समिति के मुखिया एमएसके प्रसाद ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि दूसरे विकेटकीपर को एमएस धोनी के चोटिल होने पर ही मौका मिलेगा. इसे ध्‍यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने पंत की जगह‍ कार्तिक के अनुभव को तवज्‍जो दी. इसके पीछे तर्क दिया गया कि कार्तिक ने कई मैचों में फिनिशिंग की जिम्‍मेदारी निभाई है और अहम मुकाबलों में उनका अनुभव काफी काम आ सकता है.टीम चयन के बाद पूर्व क्रिकेटर और जानकारों ने कई सवाल उठाए हैं. उनका कहना है टीम इंडिया में नंबर चार पर कौन खेलेगा और इसके लिए कोई एक नाम तय नहीं किया गया है. कुछ ने कहा कि अंबाती रायडू को मौका नहीं देना काफी कठोर कदम था. वहीं कुछ ने रिषभ पंत को मौका दिए जाने की वकालत की.मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि वर्ल्‍ड कप के लिए टीम में जगह न पाकर रायडू टूट गए होंगे. इसके लिए उन्‍होंने घरेलू क्रिकेट भी छोड़ दिया था. पूर्व क्रिकेटर और महिला टीम की कप्‍तान रहीं अंजुम चोपड़ा का मानना है कि रिषभ को टीम में लिया जाना चाहिए था. आकाश चोपड़ा ने भी टीम संयोजन को लेकर सवाल खड़े किए.वर्ल्‍ड कप के दौरान कप्‍तानी विराट कोहली करेंगे और रोहित शर्मा उपकप्‍तान होंगे. 15 सदस्‍यों वाली टीम में 6 बल्‍लेबाज, चार आलराउंडर और पांच गेंदबाज हैं. बैटिंग में टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आ रही है. उसके पास दुनिया का बेस्‍ट टॉप ऑर्डर है. इनमें रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली का नाम आता है. बाकी नामों में केएल राहुल, एमएस धोनी, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक हैं.गेंदबाजी में चयनकर्ताओं ने चार तेज गेंदबाजों की जगह तीन को ही चुना है. ऐसे में हार्दिक पंड्या और विजय शंकर की भूमिका काफी अहम हो जाएगी. ये दोनों सीम ऑलराउंडर हैं और चौथे तेज गेंदबाज की जगह भर सकते हैं.