Loading...



Now if, in the spirit of the game, Shardul Thakur had been allowed to steal six inches at the non-striker's end, and would therefore have made his ground, would that have been acceptable? That is why the law is as it is and needs to be respected.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 22, 2019



It is very disgusting thing happened in the #39 match CSK VS RCB.CSK loose the match by one run. It was a no ball by stoinis.Every single run has very importance in cricket match. It was ignored by the empire and if it would be the no ball and there would be a free hit ,CSK wins pic.twitter.com/RHjpaIOB6y

— Jasnoor Singh (@Jasnoor71325216) April 22, 2019

इंडियन प्रीमियर लीग के 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बेहद ही रोमांचक मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 1 रन से हरा दिया. चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 26 रन बनाने थे. उसके कप्तान एम एस धोनी ने धमाकेदार हिटिंग करते हुए 3 छक्के एक चौका लगाया, लेकिन वो टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. चेन्नई आखिरी ओवर में 24 रन ही बना पाई और उसे सीजन की तीसरी हार झेलनी पड़ी. धोनी ने इस मैच को काफी रोमांचक बनाया लेकिन उनकी एक गलती टीम की हार की वजह बन गई. इसके अलावा 2 और कारण थे जिसकी वजह से बैंगलोर मैच जीत गया. आइए आपको बताते हैं चेन्नई की हार के कारणचेन्नई की हार की पहली वजह रहा धोनी का शॉट , आखिरी गेंद पर चेन्नई को दो रन की जरूरत थी और गेंद उनके बल्ले पर सही से आ रही थी. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की. धोनी के शॉट खेलने के अंदाज से लगा कि वो एक रन लेना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ही नहीं लगी और फिर पार्थिव पटेल ने शार्दुल ठाकुर को रन आउट कर दिया.चेन्नई की हार की दूसरी वजह रही आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर का नॉन स्ट्राइक पर ठीक से स्टार्ट नहीं लेना. शार्दुल ने आखिरी गेंद पर एक रन चुराने के लिए काफी देर से शुरुआत की, वो क्रीज पर काफी अंदर खड़े थे. यही वजह रही कि वो समय पर क्रीज में दाखिल नहीं हो सके और पार्थिव पटेल के थ्रो ने चेन्नई से जीत छीन ली.चेन्नई की हार की तीसरी वजह रही खराब अंपायरिंग. मैच के 15वें ओवर में मार्कस स्टोयनिस की पहली गेंद नो बॉल थी, लेकिन अंपायर वो पूरी तरह से चूक गए.अगर अंपायर ये फैसला सही देते तो नो बॉल के एक रन के साथ-साथ फ्री हिट भी मिलती. इससे मैच का नतीजा भी बदल सकता था.