IPL 2021: पहले CSK के खिलाफ जड़ी 19 गेंद में तूफानी फिफ्टी, फिर धोनी से मिला स्पेशल गिफ्ट

नई दिल्ली. राजस्थान रॉयल्स के 19 साल के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के खिलाफ अबु धाबी में हुए मुकाबले में तूफानी अर्धशतक जड़ा. उन्होंने महज 19 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए. उन्होंने सीएसके के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी फिफ्टी पूरी की. यशस्वी ने हेजलवुड के इस ओवर में कुल तीन छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 22 रन बनाए. यह बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी आईपीएल इतिहास (Fastest 50 By an Uncapped Player in IPL) का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले अनकैप्‍ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड ईशान किशन (Ishan Kishan) के नाम है, जिन्‍होंने 17 गेंदों पर यह कमाल किया था. आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक केएल राहुल (KL Rahul) ने लगाया है. उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंद में फिफ्टी जड़ी थी.

बल्ले पर धोनी का ऑटोग्राफ पाकर खुश हूं: यशस्वी

इस शानदार पारी के बाद यशस्वी अपने बल्ले पर महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ लेने में सफल रहे. यशस्वी ने आईपीएल वेबसाइट से बातचीत में कहा कि मैं अपने बल्ले पर धोनी का ऑटोग्राफ लेकर बहुत खुश हूं. उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले विकेट को परखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हम 190 रनों का पीछा कर रहे थे, मुझे पता था कि विकेट अच्छा होना चाहिए. मैं सिर्फ खराब गेंदों को भुनाने और अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने के बारे में सोच रहा था. ताकि हम 190 रन के लक्ष्य का पीछा कर सकें.

राजस्थान ने 7 विकेट से सीएसके को हराया

इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे. इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 17.3 ओवर में 190 रन बनाकर मैच जीत लिया. राजस्थान के लिए यशस्वी ने 21 गेंद में 50 और शिवम दुबे ने 42 गेंद में 64 रन की पारी खेली. शिवम ने अपनी इस पारी में 4 चौके और इतने ही छक्के ठोके.

इस जीत के साथ राजस्थान के 12 मैच में 10 अंक हो गए हैं और टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर आ गई. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के भी 10 अंक हैं. ऐसे में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला 5 अक्टूबर को शारजाह में मुंबई इंडियंस से है.