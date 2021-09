IPL 2021: टीम इंडिया के मेंटॉर मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा, रोहित को पार करनी होगी चुनौती

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे चरण के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं. पहला मुकाबला रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और एमएस धोनी (MS Dhoni) के नेतृत्व वाली सीएसके (CSK) के बीच खेला जाएगा. धोनी तो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं. लेकिन पिछले दिनों उन्हें टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया का मेंटॉर बनाया गया है. कोहली टूर्नामेंट के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ देंगे. इसके बाद रोहित को टी20 की कमान मिल सकती है. यानी एक महीने बाद धोनी और रोहित यूएई में ही भारत के लिए एक साथ खिताब जीतने के लिए संघर्ष करते दिखेंगे.

मुंबई इंडियंस ने सबसे अधिक 5 बार भले ही खिताब जीता हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती चेन्नई सुपर किंग्स ही रहने वाली है. सीएसके ने तीन बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है. धोनी का कप्तानी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. हालांकि ओवरऑल रिकॉर्ड के मामले में मुंबई की टीम हावी है. दोनों के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. मुंबई को 19 मैच में जीत मिली है, जबकि चेन्नई की टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है.

टीम के लिए बल्लेबाजी बड़ी चिंता

मुंबई इंडियंस की टीम हमेशा अपनी मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती रही है. लेकिन मौजूदा सीजन में टीम के बड़े बल्लेबाज फेल रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 250 रन बनाए हैं. अन्य कोई बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है. इस कारण टीम शुरुआती 7 में से सिर्फ 4 मैच जीत सकी है. 4 बल्लेबाजों ने एक-एक अर्धशतक लगाया है. हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं.

⏪ Boult and Ishan reflect on their performances in the clash vs CSK at Sharjah last year ⚔️ #OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 #KhelTakaTak @ishankishan51 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/ADFAO5sMz2

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 18, 2021