IPL 2021: 'गर्मी बहुत है पर ठीक है', नॉर्खिया ने कुछ यूं बताया- UAE के मौसम का हाल

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ की शुरुआत रविवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) के खिलाफ मुकाबले से होने जा रही है. हालांकि, यूएई की गर्मी ने अभी से खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए हैं. खासतौर पर विदेशी खिलाड़ी यहां के गर्मी और उमस भरे मौसम से परेशान हैं. फिर भी टीम की जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं. ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया (Anrich Nortje). वो यूएई के मौसम से परेशान हैं. लेकिन मौसम को कोसने के बजाए उन्होंने ऐसी बात कही, जो फैंस को काफी पसंद आ रही है. दिल्ली कैपिटल्स ने इसका वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

दिल्ली कैपिटल्स के इस वीडियो में नॉर्खिया को हिंदी में बोलते देखा जा सकता है. इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्वारंटीन के बाद टीम के साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा तो उन्होंने हिंदी में बड़ा मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है पर ठीक है?. यह कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी. फैंस को दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज की हिंदी काफी पसंद आ रही है और उनका यह वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं.

“Hopefully we can repeat what we did in that year in Dubai.”

Speedster @AnrichNortje02 talked to us about being back with the DC family at the same venue where he dominated during the 2020 season #YehHaiNayiDilli #CapitalsUnplugged #IPL2021 @OctaFX pic.twitter.com/pqkGCt6Hks

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 18, 2021