IPL 2021 Final: सलमान भी हैं माही के फैन, बोले- जो बोलेगा धोनी में अब दम नहीं...

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल (IPL 2021 Final) मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया. सीएसके और केकेआर के बीच फाइनल (CSK vs KKR) मुकाबला शुरू होने से पहले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) स्टार स्पोर्ट्स के शो में पहुंचे. सलमान अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ यहां अपनी फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रूथ’ (Antim) के प्रमोशन के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की जमकर तारीफ की. सलमान ने हालांकि कहा कि जो टीम आज बेहतर खेलती है, उसे ही जीतना चाहिए.

सलमान खान ने शो के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के आलोचकों को जवाब भी दिया. उन्होंने धोनी की तारीफ करते हुए और उनके आलोचकों को जवाब देते हुए कहा, ”पिछले साल जब लोग बात कर रहे थे कि एमएस धोनी अब खत्म हो गए हैं. जब-जब लोग कहेंगे कि धोनी में अब दम नहीं है, तब-तब वो आपको गलत साबित कर देते हैं. आज देख लीजिए एमएस धोनी फाइनल में पहुंच गए हैं.” इसके साथ ही सलमान ने धोनी के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया का मेंटॉर बनने पर भी टिप्पणी की.

सलमान खान ने कहा, ”धोनी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटॉर बन रहे हैं तो वह भी यंगस्टर बनना चाहते हैं ताकि धोनी उनके मेंटॉर बन सकें.” बता दें कि सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रूथ’ 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान खान इस फिल्म में इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म के मुख्य रोल में उनकी बहन अर्पिता शर्मा के पति आयुष शर्मा हैं. सलमान ने इस स्पेशल शो के दौरान फैन्स से बात भी की और कहा कि वह भी हमेशा से धोनी के फैन हैं.

