बीसीसीआई (BCCI) ने आईपीएल (IPL 2021) के 14वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया. टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही होगा. 9 अप्रैल को पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा जबकि फाइनल 30 मई को अहमदाबाद में होगा. कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी को देखते हुए टूर्नामेंट के मुकाबले 6 शहरों में ही खेले जाएंगे. इसमें चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अहमदाबाद शामिल हैं.आईपीएल का सबसे पहला खिताब जीतने वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स अपने अभियान का आगाज 12 अप्रैल को मुंबई में पंजाब किंग्‍स के खिलाफ करेगी. राजस्‍थान की टीम में इस बार कई बदलाव नजर आएंगे. युवा खिलाड़ी संजू सैमसन (Sanju Samson) इस बार टीम की अगुआई करेंगे. फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले ही अपने स्‍टार खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया था. स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले आईपीएल में आखिरी स्थान पर रही थी.- राजस्थान रॉयल्स VS पंजाब किंग्स, मुंबई, शाम 7.30 बजे- राजस्थान रॉयल्स VS दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई, शाम 7.30 बजे- चेन्नई सुपरकिंग्स VS राजस्थान रॉयल्स, मुंबई, शाम 7.30 बजे- आरसीबी VS राजस्थान रॉयल्स, मुंबई, शाम 7.30 बजे- राजस्थान रॉयल्स VS कोलकाता, मुंबई, शाम 7.30 बजे- मुंबई इंडियंस VS राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली, शाम 3.30 बजेयह भी पढ़ें :- राजस्थान रॉयल्स VS हैदराबाद, दिल्ली, शाम 3.30 बजे- राजस्थान रॉयल्स VS सीएसके, दिल्ली, शाम 7.30 बजे- राजस्थान रॉयल्स VS मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु, शाम 7.30 बजे- दिल्ली कैपिटल्स VS राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता, शाम 7.30 बजे- सनराइजर्स हैदराबाद VS राजस्थान, कोलकाता, शाम 7.30 बजे- राजस्थान रॉयल्स VS आरसीबी, कोलकाता, शाम 3.30 बजे- केकेआर VS राजस्थान रॉयल्स , बेंगलुरु, शाम 7.30 बजे- पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, बेंगलुरु, शाम 7.30 बजेसंजू सैमसन, बेन स्‍टोक्‍स, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्‍यागी, एंड्रयू टाइ, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडेय, जशस्‍वी जायसवाल, अनुज रावत, डेविड मिलर, मनन वोहरा, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकरिया, केसी करियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव, आकाश सिंह.