IPL 2021 : ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म आरसीबी के लिए चिंता? आकाश चोपड़ा ने दिया जवाब

— Aakash Chopra (@cricketaakash) March 31, 2021

दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग आईपीएल-2021 की तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं. कई खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों से जुड़ चुके हैं और कुछ ट्रेनिंग कैंप में पहुंचने को बेताब हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की फॉर्म को लेकर चिंता जता रहे कुछ फैंस को पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने जवाब दिया है.ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी के लिए मशहूर मैक्सवेल के प्रदर्शन में निरंतरता हमेशा से उनके फैंस के लिए चिंता बनी रही है. वह यूएई में खेले गए आईपीएल के पिछले सीजन में पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने उन्हें नीलामी में खरीदा और विराट कोहली की टीम से वह खेलते नजर आएंगे. पंजाब फ्रेंचाइची के साथ उनका पिछला सीजन काफी खराब रहा था जिसके कारण टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था.कुछ क्रिकेट फैंस ने जानना चाहा कि क्या आरसीबी का मैक्सवेल पर दांव लगाना सही है तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि यह मामला 50-50 का है. उन्होंने एक वीडियो में कहा, 'मैक्सवेल को फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस अंदाज में वह खेलते हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फॉर्म में हैं या नहीं. पिछला सीजन मैक्सवेल के लिए काफी खराब बीता लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता.'Is Glenn Maxwell's form a concern for the boys from Bengaluru? I'm answering this and all your other burning questions on today's episode of @castrolcricket #AskAakash . Watch the full episode here: https://t.co/fTM6Lbr7W5 मशहूर कमेंटेटर चोपड़ा ने यह भी माना कि मैक्सवेल को आईपीएल में बल्ले या गेंद से दम दिखाए काफी वक्त बीत गया है. मैक्सवेल ने पिछले सीजन में 13 मैच खेले और कुल 108 रन बनाए. हैरानी की बात रही कि उनके बल्ले से कोई भी छक्का नहीं निकला. वहीं, 2018 के सीजन में उन्होंने 12 मैचों में 169 रन बनाए जिसमें उनका औसत 14.08 का रहा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह आईपीएल में अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं.मैक्सवेल की फॉर्म कैसी भी हो, इसके बावजूद आईपीएल में टीमें उन्हें शामिल करना चाहती हैं. इसी साल फरवरी में जब खिलाड़ियों की नीलामी में बोली लगी, तो उन्हें खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी होड़ में रहीं और आरसीबी ने 14.25 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाकर उन्हें खरीदा. मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 82 मैच खेले हैं और कुल 1505 रन बनाए हैं. उनके नाम 6 अर्धशतक हैं और उनका औसत 22.13 का है. इसके अलावा उन्होंने कुल 19 विकेट भी लिए हैं.