नई दिल्‍ली. एमएस धोनी (ms dhoni) सिर्फ क्रिकेटर नहीं हैं, एक इमोशन हैं. इसका एक उदाहरण चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (csk vs dc) के बीच खेले गए आईपीएल 2021 (ipl 2021) के पहले क्‍वालिफायर मैच में देखने को मिला. चेन्‍नई को दिल्‍ली ने 173 रन का लक्ष्‍य दिया था. आखिरी 3 गेंदों पर चेन्‍नई को 4 रन की जरूरत थी. सभी की धड़कने बढ़ी हुई थी.

एमएस धोनी स्‍ट्राइक पर थे. उन्‍होंने वहीं किया, जो वो करते आए हैं. अगली गेंद पर विजयी चौका जड़ दिया. धोनी ने जैसे ही विजयी चौका जड़ा. स्‍टेडियम में मौजूद एक नन्‍ही फैन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े. धोनी की इस नन्‍ही फैन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Being a fan of MSD is an imotion! ♥#Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/EZyYjLjRwS

— A n j u (@Anjuvj3) October 10, 2021