IPL 2021: एमएस धोनी बोले- अब आएगा तूफान, असली पिक्चर बाकी है, Video ने मचाया तहलका

नई दिल्ली. 19 सितंबर…इस तारीख का इंतजार क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से है. क्योंकि इस दिन एक बार फिर से शुरू हो रहा है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का दूसरा हाफ. जी हां बात हो रही है आईपीएल 2021 (IPL 2021) की जो महज 29 मैचों के बाद ही कोरोना वायरस की वजह से स्थगित करना पड़ा था लेकिन अब इसका दूसरा हाफ यूएई में शुरू होने वाला है. चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम यूएई पहुंच चुकी हैं. सबसे पहले चेन्नई ने दुबई में अभ्यास शुरू किया और कप्तान धोनी (MS Dhoni) ने गुरुवार को बल्लेबाजी प्रैक्टिस भी की. लेकिन अब धोनी का एक वीडियो (MS Dhoni IPL Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ से पहले तूफान आने की बात कह रहे हैं.

दरअसल टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें धोनी ने गजब का लुक लिया हुआ है. धोनी ने इसमें रंग-बिरंगे कपड़े पहले हुए हैं और उनके बाल भी अलग-अलग रंग के हैं. धोनी का ये वीडियो सच में गजब है क्योंकि आम जिंदगी में वो बेहद शांत किस्म के इंसान हैं लेकिन इसमें वो काफी मस्त जोशिले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

पहला हाफ तो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है!

धोनी इस वीडियो में कह रहे हैं, ‘मेहरबान-साहेबान, आईपीएल के कदरदान. बच्चा पहलवान. इंटरवेल के बाद आएगा दूसरे हाफ का तूफान. ड्रामा है, सस्पेंस है क्लाइमैक्स है. गब्बर है, हिटमैन है, हेलीकॉप्टर का टेकऑफ है. किंग है, प्लेऑफ है, सुपरओवर है. पहला हाफ तो सिर्फ झांकी है, आईपीएल के दूसरे हाफ का असली पिक्चर बाकी है.’

— IndianPremierLeague (@IPL) August 20, 2021