IPL 2021: मुंबई इंडियंस लगातार तीसरा खिताब जीतने उतरेगी, क्या एमएस धोनी रोक सकेंगे रोहित का विजय रथ?

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे चरण के मुकाबले 19 सितंबर रविवार से शुरू हो रहे हैं. पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से होगी. मौजूदा सीजन के प्वाॅइंट टेबल की बात की जाए तो चेन्नई की टीम 7 में से 5 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर पर है. मुंबई ने 7 में से 4 मैच जीते हैं. टीम 8 अंक के साथ चौथे नंबर पर है. मुंबई ने 2019 और 2020 का खिताब जीता है. ऐसे में उसकी नजर लगातार तीसरे खिताब पर होगी. अब देखना होगा क्या चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) मुंबई के विजय रथ को रोक पाते हैं या नहीं.

आईपीएल इतिहास की बात की जाए तो अब तक कोई टीम लगातार 3 बार टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीत सकी है. ऐसे में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में मुंबई की टीम नया रिकॉर्ड बनाना चाहेगी. सबसे अधिक 5 बार टी20 लीग का खिताब जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के ही नाम है. दूसरी ओर चेन्नई की टीम तीन बार चैंपियन बनी है. हालांकि पिछले सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. टीम पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी थी और 7वें नंबर पर रही थी. लेकिन मौजूदा सीजन में टीम की शुरुआत अच्छी रही है.

मुंबई मौजूदा सीजन में चेन्नई को हरा चुकी है

मुंबई की टीम भले ही प्वाॅइंट टेबल में चेन्नई से पीछे है, लेकिन मौजूदा सीजन में वह धोनी की टीम को मात दे चुकी है. 1 मई को दिल्ली में हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 4 विकेट से हराया था. चेन्नई ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 218 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. मुंबई ने 6 विकेट पर 219 रन बनाकर मैच अंतिम गेंद पर जीता था. कायरन पोलार्ड 87 रन बनाकर नाबाद रहे थे. उन्होंने 34 गेंद का सामना किया था. 6 चौके और 8 छक्के लगाए थे. ऐसे में दुबई में होने वाले मैच में एक बार फिर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है.

to get the show started ⚔️#OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 #KhelTakaTak @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/CXsHNjlupv

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 18, 2021