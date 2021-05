IPL 2021: लीग स्थगित होने के 27 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी घर पहुंचे, लिखा भावुक पोस्ट

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) के मुकाबले 4 मई को कोरोना केस आने के बाद स्थगित कर दिए गए थे. 60 में से 29 मुकाबले हुए थे, जबकि 31 मैच होने हैं. बचे मैच सितंबर-अक्टूबर में यूएई में होने हैं. इस बीच लीग स्थगित होने के 27 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस, डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ सहित 38 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अपने घर पहुंचे. सभी खिलाड़ियाें ने घर पहुंचने के बाद भावुक फोटो शेयर की.



सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य खिलाड़ी और पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर लिखा- घर आकर शानदार महसूस कर रहा हूं. कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने वाले तेज गेंदबाज कमिंस की प्रेगनेंट पार्टनर बेकी बॉस्टन 2 महीने बाद उनसे मिलकर रो पड़ीं. सभी खिलाड़ी 2 से 3 हफ्ते घर पर रहेंगे. इसके बाद टीम वेस्टइंडीज दौरे की तैयारी करेगी. कमिंस और वॉर्नर को विंडीज दौरे के लिए आराम दिया जा सकता है.



Video of the day! After eight weeks away for the IPL, Pat Cummins finally leaves hotel quarantine and reunites with his pregnant partner Becky. All the feels! pic.twitter.com/YA3j98zJId