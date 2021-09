IPL 2021: RR की बढ़ सकती है परेशानी, रिप्लेसमेंट में आया CPL 2021 का 'सिक्सर किंग' भी चोटिल

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 का सेकेंड हाफ (IPL 2021 2nd Phase) 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहा है. लेकिन राजस्थान रॉयल्स (RR) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. जोस बटलर (Jos butler) के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम से जोड़े गए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस (Evin Lewis injured) भी चोटिल हो गए हैं. उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग के फाइनल (CPL Final) में चोट लग गई. लुईस लीग में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम की तरफ से खेल रहे थे. सेंट लूसिया के खिलाफ फाइनल में फील्डिंग के दौरान चौका बचाने के चक्कर में वो अपना बायां कंधा चोटिल कर बैठे.

यह घटना सेंट लूसिया की पारी के पांचवें ओवर में हुई. यह ओवर डॉमिनिक ड्रेक्स फेंक रहे थे और स्ट्राइक पर रहकीम कॉर्नवॉल थे. ड्रेक्स की एक गेंद को कॉर्नवॉल ने कट किया और बैकवर्ड प्वाइंट पर खड़े लुईस ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की. इसी दौरान वो चोटिल हो गए. फौरन फिजियो मैदान पर आया और उन्हें इलाज दिया. हालांकि, बाद में वो कुछ देर के लिए मैदान से बाहर चले गए थे. हालांकि, वो बाद में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. लेकिन 6 रन बनाकर आउट हो गए.

लुईस की चोट से राजस्थान की चिंता बढ़ी

लुईस की चोट अगर गंभीर हुई तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा झटका होगा. क्योंकि टीम पहले ही कई दिग्गज खिलाड़ियों के बाहर होने से परेशान है. बेन स्टोक्स, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर जैसे स्टार खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. लुईस राजस्थान के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं. क्योंकि वो इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं. वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे.

Evin Lewis injury Left arm

Fir v game me hai , All is well pic.twitter.com/D7YWegEJpA

— Mahto Fantasy Jharkhand (@mahto_fantasy) September 15, 2021